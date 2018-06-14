Норильск, Красноярский край, 14 июня, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Жители города Норильска (Красноярский край) вновь пожаловались на то, что воды реки Далдыкан окрасились в красный цвет.

Скриншот выпуска телеканала «Енисей», youtube.com Воды реки в Норильске окрасились в красный цвет

«Некоторое время воды реки выглядели довольно устрашающе, бурный багровый поток несся по окрестностям Норильска», — передаёт телеканал «Енисей».

Уточняется, что к 13 июня проблема была решена, и Далдыкан приобрёл нормальный цвет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, воды Далдыкана уже окрашивались в красный цвет в 2016 году. Тогда специалисты выяснили, что причиной стали отходы хвостохранилища металлургического завода.

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