Лос-Анджелес, США, 14 июня, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Прокуроры Лос-Анджелеса начали ознакомление с материалами дела по обвинению актера Сильвестра Сталлоне в изнасиловании, сообщает Reuters.

Georges Biard Сильвестр Сталлоне

В адвокатской конторе Лос-Анджелеса сообщили изданию, что не располагают подробностями, но знают точно, что дело Сталлоне было предъявлено полиции Санта-Моники. Представители актера от комментариев отказались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре голливудский актер Сильвестр Сталлоне отверг обвинения в изнасиловании, якобы совершенном 27 лет назад.