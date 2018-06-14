Челябинск, 14 июня, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Дождь с градом ожидается на Южном Урале 14 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Град

«Облачно с прояснением, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие дожди, в горах до умеренных, в отдельных районах грозы, днем возможен град», — сообщается в прогнозе.

Также 14 июня ожидается юго-западный и западный ветер скоростью 6−11 м/с. Ночью порывы достигают 16 м/с, а днем — 15−20 м/с. Днем воздух прогреется до +20−25°С, в горных районах — до +15−20°С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 6 июня пострадала женщина, гулявшая с двумя детьми: из-за сильного ветра с дерева сорвалась ветка и ударила ее. Женщина попала в больницу.