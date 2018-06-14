Якутск, 14 июня, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Формирование правительства Якутии завершится до конца июня после ещё ряда назначений. Об этом сообщил врио главы региона Айсен Николаев, пояснив, что кадровые перемены нужны в интересах республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перестановки

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«Менять состав правительства необходимо, так как масштаб проблем и дефицит времени требуют от меня незамедлительных управленческих решений. Сейчас в команде правительства нужны люди, в которых я уверен, что они могут работать быстро и эффективно», — отметил Айсен Николаев.

Он также прокомментировал назначения, которые были произведены его указами 13 июня: количество первых зампредов сократится до двух, места вице-премьеров займут экс-министры экономики (в разное время) Алексей Стручков и Денис Белозёров, а также вице спикер регионального парламента Ольга Балабкина. Курирующее вопросы экономики ведомство возглавит Майя Данилова.

Алексея Стручкова Айсен Николаев назвал одним из лучших региональных экономистов-практиков в стране.

«Мы с ним работали в правительстве еще с 2004 года. Его опыт управления в кризисной ситуации неоценим», — подчеркнул врио главы Якутии.

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Ольга Балабкина, по его мнению, была столпом парламента республики не только в юридических вопросах, но и в социальной сфере.

«Сейчас, как вы знаете, эта сфера в целом в стране реформируется, знание юриспруденции курирующему зампреду нужно как никогда. Что я еще считаю важным — у нее есть опыт работы с социальной сферой, но при этом она не принадлежит ни к одной из ее отдельных составляющих — а значит, не будет отдавать предпочтение культуре или медицине, к примеру», — надеется Айсен Николаев.

С Денисом Белозёровым у врио главы республики связаны воспоминания о том, как он, будучи директором якутского хлебокомбината, выправил непростую для предприятия в то время ситуацию.

«Для аграрной сферы, сферы экологии, охраны природы нужен как раз такой куратор — молодой, с опытом руководства промышленным предприятием и с опытом государственного управления, который у него уже богатый, несмотря на возраст», — уверен Айсен Николаев.

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Майя Данилова, по его мнению, уже давно должна была быть министром экономики, «но в силу субъективных причин долгое время была той рабочей лошадкой, которая в кресле зама везла работу министерства».

Врио главы Якутии также поблагодарил за работу отправленных в отставку заместителей председателя правительства Петра Алексеева, Михаила Осипова, Алексея Дьячковского и Михаила Гуляева.

«Они работали на благо республики и многое сделали, их профессиональные таланты и управленческий опыт обязательно будут востребованы», — выразил уверенность Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Виталий Обедин оценил расстановки заместителей председателя правительства Якутии как интересные.

«Пока принятые решения импонируют. Недоумения и возмущения, по крайней мере, не вызывают», — подчеркнул эксперт.