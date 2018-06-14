Москва, 14 июня, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Британского исполнителя Робби Уильямса попросили не исполнять песню «Party like a Russian» на открытии ЧМ-2018, заявил музыкант в интервью Reuters.

Maria Andronic Робби Уильямс

«Вообще-то, дело не столько в самой просьбе, сколько в моем желании исполнить мои самые лучше и известные хиты», — подчеркнул Уильямс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стали известны лидеры стран, которые станут гостями на грядущем чемпионате мира по футболу 2018.