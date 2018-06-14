Хмеймим, Сирия, 14 июня, 2018, 05:28 — ИА Регнум. В Алеппо в районе мечети Асада российские военные провели благотворительную акцию, в ходе которой были развернуты полевые кухни и было выдано жителям более тонны свежего хлеба, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Mil.ru Гуманитарная помощь Сирии

Также отмечается, что в населенном пункте Ялда российские военные передали администрации 30 тонн строительных материалов. Российские военные врачи оказали за сутки медицинскую помощь десяти жителям, в числе которых четверо детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский Центр примирения враждующих сторон в САР сообщил о нарушении режима прекращения огня в сирийской провинции Алеппо.