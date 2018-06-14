Чанша, Китай, 14 июня, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Новое поколение китайских средне‑ и низкоскоростных поездов на магнитной подушке (маглев) сошло с производственной линии в провинции Хунань городе Чанша в центральной части Китая, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

JakeLM Китайский маглев

Поезд способен разгоняться до 160 км/ч, что в сравнении с первым поколением, пределом которого было 100 км/ч, является значительным шагом вперед, заявил глава исследовательского института маглев при CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. и разработчик Тун Лайшэн. Кроме того, он отметил 30% прироста энергоэффективности поезда, способного перевозить до 500 пассажиров в трех вагонах.

Напомним, что первая китайская линия средне‑ и низкоскоростного маглева была запущена в коммерческое использование в мае 2016 года в столице провинции Хунань городе Чанша. Поезда уже «пробежали» более 1,7 млн км и перевезли около 6 млн пассажиров. Новая модель будет курсировать по пригородным линиям, в то время как старые — только в черте города.

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