Бирмингем, Великобритания, 14 июня, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с участия в турнире Женской теннисной организации (WTA) в Бирмингеме, сообщает пресс-служба турнира.

Boss Tweed Мария Шарапова

«К сожалению обострилась травма, полученная мной в Риме и мне сейчас нужно как можно больше отдыхать. Но я собираюсь в следующем году вернуться в Бирмингем и выступить», — заявила теннисистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Шарапова опровергла заявления американской теннисистки Серены Уильямс о том, что биография Шараповой состоит на 100% из слухов.