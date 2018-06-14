Хмеймим, Сирия, 14 июня, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, продолжают разминирование населенных пунктов Восточной Гуты, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Mil.ru Разминирование

За сутки в Думе было обследовано 54 здания, обезврежено 17 мин, десять снарядов и 32 самодельных взрывных устройства. За прошедшие сутки в Восточную Гуту вернулись в свои дома 119 жителей. Всего вернулись к своим жилищам в провинции около 68 784 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Кафр Батна Восточной Гуты были разобраны основные завалы и разрушения, восстановлена подача воды и электроэнергии.