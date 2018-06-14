Якутск, 14 июня, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Назначение 13 июня вице-спикера республиканского парламента Ольги Балабкиной заместителем правительства Якутии подрывает позиции «Единой России» на предстоящих выборах в Госсобрание. Она — победитель праймериз ЕР, кандидат от правящей партии по Томмотскому одномандатному округу. Теперь баллотироваться от «Единой России» по этому округу должен безработный Денис Марфусалов, занявший второе место после Балабкиной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Iltumen.ru Ольга Балабкина

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Третье место в этом округе — у журналиста Евгения Боженко. Ему баллотироваться не дадут, уверено ИА «ТайгаПост». СМИ называет интригой сложившуюся по Томмотскому округу ситуацию: Марфусалов, скорее всего, будет баллотироваться по списку.

Трудности с кандидатом от «Единой России» возникли также в Вилюйском округе. Представлять партию там должен был известный в регионе деятель культуры Андрей Борисов, однако он 13 июня получил назначение от врио главы республики Айсена Николаева на должность госсоветника Якутии.

«Таким образом, Борисов откажется от выборов в Вилюйском округе Ил Тумэна, где он победил на праймериз. Вторым номером там остается Нюргуяна Захарова, которую считают человеком известного в республике промышленника Матвея Евсеева», — отмечает «ТайгаПост».

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госсобрания республики Ольга Балабкина 13 июня была назначена заместителем председателя правительства Якутии.

Напомним, выборы в Госсобрание Якутии назначены на 9 сентября 2018 года. В этот же день якутяне будут голосовать за главу региона, а жители Якутска — за депутатов гордумы.