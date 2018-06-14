Сан-Франциско, США, 14 июня, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Афроамериканка Лондон Брид одержала победу на выборах мэра Сан-Франциско, сообщает The Guardian.

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Она обошла своего ближайшего конкурента Марка Лено, открыто подчеркивающего свою нетрадиционную сексуальную ориентацию бывшего сенатора, на 2 177 голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае на выборах кандидата в губернаторы штата Джорджия (США) от Демократической партии впервые победила чернокожая женщина Стейси Абрамс.