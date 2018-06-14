«Это слишком»: ООН осудила «политику» Израиля в Газе
Нью-Йорк, США, 14 июня, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Действия Израиля в секторе Газа являются «чрезмерными», говорится на странице ООН в Twitter.
Израильские солдаты
За соответствующую резолюцию, осуждающую подавление палестинских протестов, проголосовали 120 стран в ООН, «против» были только восемь (не считая Израиля — США, Австралия, Соломоновы острова, Того, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Маршалловы Острова).
45 голосов — это воздержавшиеся. Москва выступила в поддержку резолюции: в ней от Тель-Авива требуют прекратить жестокие действия против палестинцев Газы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня израильские военные открыли огонь по палестинцам, в результате чего семь человек получили ранения.