Нью-Йорк, США, 14 июня, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Действия Израиля в секторе Газа являются «чрезмерными», говорится на странице ООН в Twitter.

Израильские солдаты

За соответствующую резолюцию, осуждающую подавление палестинских протестов, проголосовали 120 стран в ООН, «против» были только восемь (не считая Израиля — США, Австралия, Соломоновы острова, Того, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Маршалловы Острова).

45 голосов — это воздержавшиеся. Москва выступила в поддержку резолюции: в ней от Тель-Авива требуют прекратить жестокие действия против палестинцев Газы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня израильские военные открыли огонь по палестинцам, в результате чего семь человек получили ранения.