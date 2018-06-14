Лондон, 14 июня, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Полиция Великобритании задержала гражданина Финляндии, подозреваемого в подготовке террористических актов, сообщает пресс-служба ведомства.

U.S. Air Force Арест

Отмечается, что 29-летний гражданин Финляндии был задержан 10 июня в аэропорту Хитроу при посадке в самолет. Сообщается, что финн подозревается в подготовке к теракту, который должен был состояться в 5 утра 11 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Кёльне была задержана пара выходцев из Туниса по подозрению в террористической деятельности.