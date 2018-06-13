Санкт-Петербург, 14 июня, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Футболисты английской сборной не стали пробовать подаренный им русский каравай во время традиционного ритуала гостеприимства, передает телеканал «Звезда».

Olli Niemitalo Каравай

Английский гостей, приехавших на чемпионат мира по футболу — 2018, встречали в Санкт-Петербурге. Спортсмены взяли подаренный им каравай, но не попробовали его.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня прибывших в Россию на ЧМ-2018 англичан поселили в «элитном» поселке Репино под Санкт-Петербургом. Им как гостям подарили русский каравай и самовар с памятной гравировкой.