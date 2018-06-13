Москва, 14 июня, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Вывода войск США с территории Южной Кореи не будет, и Трамп этого сделать не сможет, заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

Армия США

«По сути, Трамп обещал Киму слова и Ким обещал Трампу слова. Прекращение военных маневров США? Завтра их могут возобновить. 28 500 военных США остаются в Южной Корее. Ничего не изменилось, кроме атмосферы. Но только этого и можно было ожидать от Сингапура» — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести американские войска с территории Южной Кореи.