Москва, 14 июня, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Выдвижение президента США Дональда Трампа норвежцами на Нобелевскую премию мира 14 июня прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Результаты соглашения Трампа и Кима еще не ясны, а его уже выдвинули в Норвегии на Нобелевскую премию мира. Хотят дать авансом. Как Обаме» — заявил сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, норвежские парламентарии предложили номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за достижения в области «разоружения, мира и согласия между Северной и Южной Кореей».