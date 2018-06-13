Скопье, 14 июня, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Договор с Грецией о переименовании Македонии угрожает достоинству македонского народа и не будет подписан, заявил президент республики Георге Иванов, передает Tera TV.

Kremlin.ru Георге Иванов

Комментируя ситуацию с договором о переименовании Македонии в Северную Македонию, о котором сообщил премьер-министр страны Зоран Заев, президент сказал, что соглашение способно лишь разъединить общество и является исключительно вредным.

«Буду стремиться к решению, которое не будет нарушать достоинство македонского народа и граждан Республики Македония», — подчеркнул Иванов.

Напомним, между Скопье и Афинами никак не разрешится спор относительно названия «Македония». Афины требует от Скопье переименовать республику, потому что в Греции есть территория с таким названием.