Вашингтон, 14 июня, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Политический триллер «Исчез президент» (The President is missing) авторства экс-президента США Билла Клинтона и Джеймса Паттерсона побил рекорд продаж на неделе, сообщает Washington Post.

Билл Клинтон

С 4 по 10 июня было продано более 147 тысяч копий книги. Сообщается, что это самые высокие продажи с момента выхода книги Харпера Ли «Пойди поставь сторожа» в 2015 году. Отмечается, что книга Клинтона-Паттерсона обошла роман Стивена Кинга «Аутсайдер» по продажам в семь раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по новой книге Стивена Кинга «Аутсайдер» компания Media Rights Capital (MRC) планирует снять телесериал.