Краснодар, 14 июня, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Первая тренировка под руководством нового тренера Фернандо Йерро прошла у сборной Испании 13 июня в рамках ЧМ-2018 в Краснодаре, сообщает «Спорт-Экспресс».

Adolfobrigido Фернандо Йерро

Напомним, до этого испанскую сборную тренировал Хулена Лопетеги, но был уволен из-за скандала с тайными переговорами с «Реалом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ближайший матч испанской сборной на ЧМ-2018 состоится 15 июня: игра предстоит с португальцами.