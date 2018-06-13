Москва, 14 июня, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Сеть российских ресторанов быстрого питания «Теремок» закрыла свои общепиты в США, сообщает гендиректор сети Михаил Гончаров.

Brateevsky Ресторан «Теремок»

Гончаров сообщил, что его рестораны в Нью-Йорке сталкивались с «враждебностью» санитарных служб еще в марте, что сейчас привело к закрытию обеих точек. В данный момент компания ищет новые места для своих ресторанов.

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