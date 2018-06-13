Пекин, 14 июня, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Госсовет КНР под председательством его главы Ли Кэцяна разработал новую трехлетнюю программу «Битва за голубое небо», реализация которой призвана кардинально улучшить качество воздуха, сообщает 13 июня Синьхуа.

Выхлопные трубы автомобиля

Программа охватывает основные регионы, отличающиеся наибольшим атмосферным загрязнением, — Пекин с окружающей его провинцией Хэбэй, соседний Тяньцзинь, а также дельта реки Янцзы и ряд других мегаполисов и территорий.

Одной из мер, включенных в программу и разработанные для ее реализации планы, является переход с 2019 года на новый стандарт автомобильного бензина «Китай-6».