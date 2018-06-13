Дамаск, 14 июня, 2018, 01:33 — ИА Регнум. Если у Дамаска и Москвы и бывают разногласия, то исключительно тактического характера, сказал сирийский президент Башар Асад в интервью иранскому телеканалу «Аль-Алям».

En.kremlin.ru Башар Асад

Описывая российско-сирийские отношения, глава Сирии сказал, что Москва и Дамаск — стратегические партнеры.

«То, что у нас могут быть разногласия по поводу ежедневных тактических нюансов, неудивительно: иначе зачем вести диалог с кем-то, если вы во всём согласны?» — отметил Асад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асад напомнил, что Россия и Сирия — давние друзья и партнеры. Несмотря на важную роль России и ее помощь, в Сирии все решения принимаются народом и сирийским руководством.