Пекин, 14 июня, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Продвигая инициативу «Одного пояса, одного пути», Китай активно вовлекает в нее не только иностранные государства, но и собственные регионы, присоединившиеся к стране на условиях принципа «Одна страна — две системы». В первую очередь речь идет о Гонконге (специальный автономный район Сянган), для поддержки участия которого в проекте «Пояса и пути» в Пекине прошло координационное заседание различных центральных ведомств и комитетов, сообщает 13 июня Синьхуа.

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На заседании, проведенном госкомитетом КНР по делам развития и реформ, канцелярией по делам Сянгана и Аомыня (специальный автономный район Аомынь — это Макао) при Госсовете КНР, другими ведомствами, а также администрацией Гонконга, был принят свод соответствующих положений и создан рабочий механизм взаимодействия сторон. О важности успешного участия специального автономного района Сянган в «Поясе и пути» и задачах, которые в связи с этим стоят перед различными ведомствами, на заседании подробно рассказал заместитель руководителя госкомитета по делам развития и реформ Нин Цзичжэ.

По сути, речь идет об обязанности центральных органов власти помогать Гонконгу интегрироваться в «Пояс и путь», так как использование потенциала этого богатейшего региона КНР способно не только расширить географию проекта (Гонконг имеет тесные торговые связи с многими государствами региона и мира), но и ускорить его реализацию за счет предоставления соответствующих ресурсов — человеческих, финансовых и т.д.