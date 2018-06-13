Дамаск, 14 июня, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Россия никогда не вмешивалась в сирийскую внутреннюю политику, сказал президент Сирии Башар Асад в интервью иранскому телеканалу «Аль-Алям».

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

По словам сирийского лидера, Россия не вмешивается во внутренние дела страны, хотя свое мнение Москва и высказывает.

«Но в итоге решения принимает руководство Сирии и сирийский народ», — сказал Асад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асад дал развернутое интервью «Аль-Алям», в котором напомнил о семидесятилетней дружбе Дамаска с Москвой.