Вашингтон, 14 июня, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Рейтинг 100 лучших анимационных фильмов всех времен был составлен экспертами и представлен в издании USA Today.

Цитата из м/ф «Могила светлячков». Реж. Исао Такахата. 1988. Япония С зонтиком

Первую тройку лучших мультфильмов заняли: «Могила светлячков» режиссера Исао Такахата, «Головоломка» Пита Докера и третья часть мультфильма «История игрушек» Ли Анкрича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Великобритании назвали лучший фильм о супергероях — им оказался фильм «Супермен», вышедший в 1978 году.