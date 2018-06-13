Нью-Йорк, США, 14 июня, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея ООН избрала Украину в состав Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОР), сообщили 13 июня в официальном представительстве Украины в ООН.

Kjetil Ree Зал заседаний Экономического и Социального совета ООН

За Украину проголосовало 176 государств.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что страна будет активно использовать потенциал ООН для решения гуманитарных проблем.

Напомним, ЭКОСОР является одним из шести ключевых органов ООН. В состав его совета входят 54 государства — члена ООН. Последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОР в 2010—2012 годах.