Дамаск, 14 июня, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Дружеские отношения с Сирией Россия поддерживает десятилетиями, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью иранскому телеканалу «Аль-Алям».

Kremlin.ru Башар Асад в Кремле

Асад напомнил, что Россия и Сирия находятся в дружеских отношениях порядка 70 лет. Этим отношения сохранились и после гибели СССР.

«Россия относится к Сирии как к дружественному государству», — сказал Асад.

Напомним, Сирия официально признана независимым государством 17 апреля 1946 г. С 1950-х гг. в Сирийской Арабской Республике работали советские специалисты и военные советники. Сирия — стратегический партнер России на Ближнем Востоке.