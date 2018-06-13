Киев, 14 июня, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов обращаться в суд по поводу задолженности «Киевэнерго» перед «Нафтогазом», сообщает пресс-служба политика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

Кличко заявил, что «Нафтогаз» отказывается подавать газ населению Киева до тех пор, пока «Киевэнерго» не расплатится с долгами, в связи с этим принято решение оспаривать данный конфликт в судах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз» пообещал отключить 129 населенных пунктов в 16 областях от газа, если украинское правительство не пойдет навстречу компании.