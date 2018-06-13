Киев, 14 июня, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Лишь 12% законопроектов нынешней Верховной рады стали законами, сообщили 12 июня эксперты организации «Опора» на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

За 3,5 года работы Верховной рады восьмого созыва средний народный депутат пропустил 20% заседаний, не участвовал в трети голосований, в 40% нажал кнопку «за», в 1% случаев голосовал против, в 7% случаев воздержался.

Главными прогульщиками, посетившими менее 10% заседаний, оказались: Сергей Клюев — 1,6%, лидеры украинских неонацистов Дмитрий Ярош — 2,7% и Андрей Билецкий — 6,4% заседаний.

Более эффективными законодателями являются президент и Кабинет министров.

«76% законопроектов, инициированных Президентом, стали законами. Почти треть (29%) правительственных законопроектов, внесенных в парламент, также были проголосованы. Зато среди зарегистрированных депутатских законопроектов только 12% вступили в силу», — заявил руководитель организации «Опора» Анатолий Бондарчук.

Напомним, выборы в Верховную раду Украины состоятся в 2019 году. По данным опроса «Центра Разумкова» в новый парламент проходит 7 партий, причем рейтинг наиболее популярной из них — Блока Петра Порошенко — составляет чуть более 13%.