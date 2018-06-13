Нью-Йорк, США, 14 июня, 2018, 00:20 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что Совету Безопасности всемирной организации стоит задуматься над вопросом смягчения санкционного режима в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом накануне, 13 июня, сообщил телеканал RT.

Gilad Rom Флаг КНДР

«Я думаю, что вполне естественно, что нам нужно думать о шагах в этом направлении», — сказал Небензня.

Российский постпред добавил, что власти Северной Кореи демонстрируют готовность к денуклеаризации, в связи с чем Совету Безопасности ООН нужно демонстрировать и свою заинтересованность в данном процессе.

«Конечно, другую сторону нужно воодушевлять на дальнейшие шаги», — отметил постпред.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть возможность ослабления или даже полную отмену санкций в отношении КНДР.