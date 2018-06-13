Серпухов, Московская область, 14 июня, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Подробности задержания Александра Шестуна, главы Серпуховского района (Московская область), изложила его пресс-секретарь Влада Русинова, пишет газета «Ведомости».

Serpregion.ru Александр Шестун

Уточняется, что Шестуна задержали утром 13 июня в его собственном доме. Все началось в 7 утра, когда у дверей появились вооруженные люди в масках: входы и выходы в здание были перекрыты. Параллельно был проведен обыск в администрации Серпуховского района.

По словам адвоката Павла Беспалова, Шестун просил его приехать, позвонив в 10 часов утра 13 июня. Буквально через десять минут адвокату перезвонили и сказали, что Шестун просит его присутствовать при обыске. Звонивший представился следователем. Приехав на квартиру клиента, Беспалов не смог увидеть Шестуна: ему не открыли дверь.

Шестун доставлен в СКР вечером 13 июня, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий по эпизоду пятилетней давности. 13 июня главе Серпуховского района были предъявлены обвинения.