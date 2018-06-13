Вашингтон, 13 июня, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хотел бы вернуть домой всех американских военных, размещенных в Южной Корее, но пока этот вопрос не обсуждается, сообщает 13 июня телеканал Fox News.

Jayel Aheram Солдат ВС США в Ираке

Телеканал опубликовал выдержки из интервью Дональда Трампа, которое он дал сотрудникам Fox News после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

В частности, президент США пожаловался на то, что Южная Корея не в полной мере оплачивает содержание 32 тыс. американских военных, размещенных на ее территории.

«Я бы хотел вывести наши войска так быстро, как только мы сможем, потому что это дорого нам обходится», — сказал американский президент.

При этом Дональд Трамп пояснил, что в ходе переговоров с Ким Чен Ыном этот вопрос не обсуждался, но выразил уверенность в том, что лидер КНДР, вероятно, «хотел бы этого».

По словам Трампа, данный вопрос будет обсуждаться «в подходящее время».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня по итогам встречи президента США и лидера КНДР был подписан документ о денуклеаризации Корейского полуострова и сокращении военных мероприятий США в этом регионе.