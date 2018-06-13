Киев, 13 июня, 2018, 23:46 — ИА Регнум. «Укрзализныця» запретила движение по территории Украины вагонов и цистерн шестидесяти российских компаний, сообщила 13 июня пресс-служба компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

Запрет был введен 8 июня в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко от 2 мая 2018 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Поз запрет попал подвижный состав компаний: «Астон», «НефтеТрансСервис», «Первая грузовая компания», «Промтрансинвест», «Рейл-1520», «Сбербанк Лизинг», «СГ Транс», «Федеральная грузовая компания» и других.

Напомним, 25 мая на Украине, в соответствии с вышеупомянутым указом Петра Порошенко, на три года запретили электронную платежную систему WebMoney.

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