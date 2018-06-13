Москва, 13 июня, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления правительства об установлении допустимой доли иностранных работников в некоторых отраслях экономики в 2019 году, сообщает 13 июня пресс-служба ведомства.

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Согласно проекту, доля иностранных работников в сфере строительства должна составлять не более 80%. В настоящее время ограничений на привлечение трудовых мигрантов в данной отрасли нет. Как отмечает пресс-служба, предлагаемое ограничение было согласовано с Министерством строительства и ЖКХ, а также региональными органами исполнительной власти.

Кроме этого, долю иностранных работников в сфере деятельности автомобильного грузового транспорта и сухопутного пассажирского транспорта, по согласованию с Минтрансом и Российским автотранспортным союзом, предлагается сократить с нынешних 28% до 26%.

Во всех прочих сферах экономики допустимые доли иностранных работников предложено сохранить на уровне текущего года. Так, в сфере выращивания овощей квота для мигрантов составит 50%, в розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями — 15%.