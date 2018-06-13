Киев, 13 июня, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Повысить минимальные оптовые и розничные цены на некоторые виды алкоголя предложили в министерстве экономического развития и торговли Украины. Соответствующее постановление было опубликовано 13 июня на сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

«Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки», — сказано в документе.

Министерство предложило повысить цены на водку и ликероводочные изделия на 12,4−19,6%, джин, виски и ром станут дороже на 12%, коньяк — на 6,6−9,5%, вино — на 4,5−13,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина находится в пятерке стран мира, жители которых тратят большую часть дохода на продукты, алкоголь и сигареты.

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