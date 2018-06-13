Полиция Западного берега разогнала протестующих из сектора Газа
Рамалла , 13 июня, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Полиция Палестины применила дубинки и электрошокеры для разгона акции в поддержку сектора Газа в Рамалле, 13 июня передает агентство Associated Press.
Gigi Ibrahim
Протесты в Палестине
Несколько десятков протестующих требовали от президента Палестины и лидера ФАТХ Махмуда Аббаса прекратить «наказывать» сектор Газа, который находится под властью ХАМАС.
Напомним, с конца марта граница сектора Газа и Израиля охвачена массовыми беспорядками, жертвами которых стали более 120 человек, тысячи палестинцев получили ранения.
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