Тегеран, 13 июня, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Иран вернется к обогащению урана на центрифугах в Фордо, если будет разрушена ядерная сделка, заявил 13 июня представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В своем интервью агентству YJC Бехруз Камальванди подчеркнул, что в данный момент на объекте в Фордо обогащение не осуществляется, однако в случае выхода из ядерной сделки будет возобновлено.

Напомним, согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного как «иранская ядерная сделка», центр по обогащению урана в Фордо должен был перепрофилироваться на выпуск нерадиоактивных изотопов для ядерных энергореакторов при прямом участии специалистов российской госкорпорации «Росатом».

""Возобновление обогащения в Фордо, которое в данный момент здесь не осуществляется, начнется в случае выхода из СВПД по решению высокопоставленных лиц», — сказал Бехруз Камальванди в ходе своего интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе, заключенного между Россией, США, Китаем, Британией, Германией и Францией в 2015 году.

Соглашение предусматривало отмену антииранских экономических санкций США и Совбеза ООН в обмен на отказ Ирана от создания ядерного оружия.