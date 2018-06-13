Нью-Йорк, США, 13 июня, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 14 июня проведёт внеочередное заседание для обсуждения обострившейся ситуации в Йемене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

С запросом о проведении экстренного заседания обратилась делегация Великобритании. Как ожидается, встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Йемена объявило о начале операции по восстановлению контроля над крупнейшим портом в стране — городом Ходейда. 13 июня войска коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, начали наступление на порт. Коалиция намерена освободить Ходейду от повстанцев-хуситов движения «Ансар Аллах». Ранее в ООН предупредили, что военная операция в городе создаст угрозу жизни и безопасности порядка 250 тысяч человек.

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