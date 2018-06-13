Украинские нацисты получили госфинансирование
Киев, 13 июня, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Сумму порядка 220 тыс. рублей получила из государственного бюджета Украины неонацистская группировка С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое решение 8 июня приняла комиссия при министерстве молодежи и спорта Украины.
Также около 380 тыс. рублей получила организация «Голосеевский схрон», созданная членами неофашистской партии «Всеукраинское объединение «Свобода».
Деньги пойдут на мероприятия, направленные на «национально-патриотическое» воспитание детей, в частности на всеукраинский фестиваль «Донцов фест», посвященный крупнейшему идеологу украинского нацизма Дмитру Донцову.
Напомним, боевики С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только в 2018 году осуществили такие патриотические «проекты» как: сожжение цыганского табора в Киеве, осквернение памятника генералу Ватутину в Киеве, блокада въезда в Киево-Печерскую лавру, погром на рынке возле станции метро «Лесная» в Киеве.
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Боевики этой организации причастны к нападениям на посольство России в Киеве, а также на офис Россотрудничества.