Киев, 13 июня, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Сумму порядка 220 тыс. рублей получила из государственного бюджета Украины неонацистская группировка С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое решение 8 июня приняла комиссия при министерстве молодежи и спорта Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Также около 380 тыс. рублей получила организация «Голосеевский схрон», созданная членами неофашистской партии «Всеукраинское объединение «Свобода».

Деньги пойдут на мероприятия, направленные на «национально-патриотическое» воспитание детей, в частности на всеукраинский фестиваль «Донцов фест», посвященный крупнейшему идеологу украинского нацизма Дмитру Донцову.

Напомним, боевики С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только в 2018 году осуществили такие патриотические «проекты» как: сожжение цыганского табора в Киеве, осквернение памятника генералу Ватутину в Киеве, блокада въезда в Киево-Печерскую лавру, погром на рынке возле станции метро «Лесная» в Киеве.

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Боевики этой организации причастны к нападениям на посольство России в Киеве, а также на офис Россотрудничества.