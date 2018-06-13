Москва, 13 июня, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Футбол, который по праву считается самым популярным массовым видом спорта, больше других подходит для объединения людей, говорящих на разных языках, вокруг ценностей, понятных любому человеку на нашей планете. Об этом в своём приветственном слове к участникам международного детского форума «Футбол для дружбы» заявил 13 июня председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Цитата скриншот с сайта youtube, FOOTBALL4FRIENDSHIP «Футбол для дружбы»

«Газпром» как одна из самых социально ответственных компаний в мире всегда поддерживал развитие детского спорта, — заверил гостей форума Зубков. — 10 последних лет мы успешно реализуем социальную программу «Газпром — детям». За эти годы построены более 1 тыс. 600 спортивных объектов. Поверьте, это хорошие спортивные объекты. На эти цели мы направили более 72 млрд рублей, или более 1 млрд евро».

По его словам, общее количество детей, которые занимаются спортом на площадках «Газпрома», приблизилось к отметке 100 тыс. человек.

Он подчеркнул:

«Запрос на здоровый образ жизни, на спортивные успехи — одна из позитивных тенденций развития современного общества, независимо от страны проживания. Футбол, который по праву считают самым популярным массовым видом спорта, больше других подходит для объединения людей, говорящих на разных языках, вокруг ценностей, понятных любому человеку на нашей планете».

Зубков отметил, что программа «Футбол для дружбы» даёт детям из разных стран возможность в первую очередь найти новых друзей, вместе учиться, развиваться и вместе добиваться успехов в спорте.

«Направляя усилия на воспитание молодёжи, мы вносим весомый вклад в создание здорового будущего для новых поколений, — сказал Зубков. — Сегодня участники нашего форума — это делегаты из 211 стран и регионов мира. В этом году масштаб программы беспрецедентный. По сравнению с 2013 годом, когда мы впервые начали эту программу, географический охват мероприятия вырос в 26 раз. За прошедшие пять лет в программе приняли участие более 4 тыс. ребят. Общее количество сторонников проекта превысило 3 млн человек. Как известно, завтра в нашей стране стартует чемпионат мира по футболу. Юные спортсмены смогут увидеть своих кумиров, футболистов, почувствовать себя сопричастными к этому празднику спорта, уважения и дружбы. Я уверен, что Россия проведёт этот чемпионат на самом высоком уровне, учитывая наш опыт организации предыдущих больших международных соревнований».

Напомним, что 13 июня в стенах столичного «Москвариума» прошел шестой международный детский форум реализуемой компанией «Газпром» программы «Футбол для дружбы» в преддверии открытия чемпионата мира по футболу. В работе форума приняли участие около 2,3 тыс. человек, а его программа включала в себя, кроме всего прочего, и награждение лучших игроков прошедшего в рамках проекта чемпионата, финальный матч которого состоялся 12 июня в столице РФ.