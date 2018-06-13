Челябинск, 13 июня, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Глава Челябинска Евгений Тефтелев отказался ехать на матч между Францией и Перу, который 21 июня пройдёт в Екатеринбурге. Об этом сообщают местные СМИ.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна .Чемпионат мира по футболу. 2018

Причиной, которая побудила его сдать билет, названо совещание в Москве. Тефтелев включён в состав оргкомитета по подготовке в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС, которые запланированы на 2020 год. И совещание пройдёт как раз 21 июня. Поэтому поездку на матч в Екатеринбург пришлось отменить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 торжественно откроется в Москве 14 июня. В тот же день сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

В Екатеринбурге сыграют восемь команд, пройдёт четыре игры. Первая запланирована на 15 июня. На «Екатеринбург-Арене» встретятся Египет и Уругвай.

Всего из этих стран на матч ожидают 8 тыс. болельщиков. Часть из них уже приехала на Урал. Также в Екатеринбург прибыла команда Египта. А представителей Уругвая ждут 14 июня.