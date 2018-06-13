Челябинск, 13 июня, 2018, 22:12 — ИА Регнум. В Челябинской области, несмотря на холодное лето, ждут хорошего урожая. О своих ожиданиях губернатору Борису Дубровскому заявил его заместитель Сергей Сушков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трактор в поле

Чиновник отметил, что яровой сев завершён. Засеяно на 3 тыс. га больше плана и на 30 тыс. больше 2017 года. Площадь посевов возросла за счёт использования ранее заброшенных земель.

Также Сушков заявил о росте поддержки аграриев. В 2018 году они получили из областного и федерального бюджетов около 1,5 млрд рублей — на 300 млн больше, чем было в 2017-м.

Отметим, весна и начало лета на Урале оказались холодными. В начале июня даже выпадал снег. В Свердловской области яровой сев запоздал. Специалисты гидрометцентра не исключают, что в итоге аграрии недополучат примерно 20% урожая.