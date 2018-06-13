Москва, 13 июня, 2018, 22:11 — ИА Регнум. На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии вечером 13 июня произошёл сбой в движении поездов, сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метро

Отмечается, что поезда временно следовали с увеличенным интервалом «по техническим причинам», однако подробностей инцидента не приводится.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на очевидца, в перегоне между станциями «Сретенский бульвар» и «Чкаловская» остановился поезд, при этом пассажиры почувствовали запах дыма.

По данным пресс-службы метрополитена, в настоящее время движение на салатовой ветке приведено в график.