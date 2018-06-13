Москва, 13 июня, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Реализовать майские указы президента РФ Владимира Путина за 2017 год не удалось. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе представления отчета о деятельности СП за 2017 год на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«В отдельных сферах целевые показатели достигнуты, по некоторым направлениям существенных показателей достигнуть не удалось», — заявил Кудрин.

Так, по его словам, наиболее большие проблемы с достижением показателей заметны как раз в сфере экономики. Например, индекс производительности труда в 2016-м не достиг 100% и составил 99,8%

«То есть производительность труда падала в 2016 году. По информации правительства, в 2016 году темпы роста производительности относительно 2011 года составили 3,8%. То есть с 2011 по 2016 год всего производительность (выросла) на 3,8%, а по целевому показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 2018 году», — отметил Кудрин.

Кроме того, по его словам, доля иностранных инвестиций в ВВП страны может не достигнуть 27% в 2018 году, так как в 2017 году она составила 21,9%.

По словам Кудрина, Счетная палата продолжает аудит и контроль исполнением указа президента РФ от 7 мая 2012 года

«Этому мы в Счетной палате будем уделять еще более серьезное внимание», — подчеркнул Кудрин.

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