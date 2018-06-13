Москва, 13 июня, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Такие масштабные мероприятия, как «Футбол для дружбы», выполняют важную миссию — они поддерживают детский и юношеский спорт, служат продвижению здорового образа жизни и воспитывают у подрастающего поколения уважение к представителям разных национальностей и культур. Эти приветственные слова президента России Владимира Путина 13 июня передала участникам программы «Футбол для дружбы» вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

Gazprom.ru Президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими участниками проекта «Футбол для дружбы». Сочи, 2013

«Я рад приветствовать участников и гостей шестого сезона международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», — процитировала президента Голодец. — В нынешнем году финальные мероприятия программы проходят в особой предпраздничной обстановке. Ведь совсем скоро РФ будет принимать чемпионат мира по футболу FIFA-2018 и встречать сильнейших спортсменов планеты».

«Накануне столь значимого события в Москву съехались юные футболисты из 211 стран, чтобы в честной борьбе продемонстрировать свои таланты и возможности, поучиться мастерству у признанных звезд футбола и познакомиться со сверстниками. Убежден, что такие масштабные инициативы, как «Футбол для дружбы», выполняют важную миссию — они поддерживают детский и юношеский спорт, служат продвижению ценностей здорового образа жизни, воспитывают у ребят уважение к представителям разных национальностей и культур и дарят им радость дружеского общения, самые яркие и незабываемые впечатления», — сказано в обращении президента.

Владимир Путин пожелал участникам успеха и всего самого наилучшего.

Напомним, что 13 июня в Москве состоялся Международный детский форум «Футбол для дружбы». Ему предшествовал чемпионат мира по «Футболу для дружбы», который состоялся 12 июня. Специальная награда проекта «Футбол для дружбы» — Кубок девяти ценностей. Это уникальный трофей, который ежегодно вручается одному из профессиональных футбольных клубов за реализацию социальных инициатив, воплощающих в жизнь ценности проекта. Победителя выбирают юные послы проекта путем голосования, которое проходит во всех странах — участницах «Футбола для дружбы».