Джуба, 13 июня, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Повстанцы Риека Мачара согласились на переговоры с представителями президента Южного Судана Сальвы Киира, 13 июня передает агентство Associated Press.

hdptcar Война в Южном Судане

Переговоры, инициированные правительством Эфиопии, запланировано провести в Аддис-Абебе 20 июня.

Напомним, война в Южном Судане фактически не прекращается с момента обретения независимости в 2011 году. Переговоры между сторонами, которые проводились под эгидой Африканского союза и ООН, много раз срывались и не привели к миру.

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