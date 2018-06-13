Осло, 13 июня, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Пентагон передал правительству Норвегии план постройки на аэродроме Рюгге авиабазы для четырех истребителей-бомбардировщиков F-22 Raptor, сообщает 13 июня ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Норвегии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

По словам главы норвежского военного ведомства Франка Бакке-Енсена, в 60 км от Осло должна быть создана полная инфраструктура для базирования четырех американских истребителей-бомбардировщиков, включая взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, ангары и технические здания.

При этом минобороны Норвегии уже отметило, что расценивает этот проект как часть «европейской инициативы сдерживания» и считает его полезным для обороноспособности страны.

На реализацию проекта Пентагон планирует выделить $12 млн.

По словам главы Минобороны Норвегии Франка Бакке-Енсена, инвестиции США в норвежскую военную инфраструктуру усилят возможности быстрой переброски сил НАТО в случае обострения военной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военное ведомство Норвегии сообщило о намерении вдвое увеличить численность американских военных, базирующихся на территории страны. Новая военная база США должна расположиться в 420 км от российской границы.