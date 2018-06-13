Чита, 13 июня, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Стенд Читинского керамического завода «МИР» на выставке в рамках форума «Российско-Монгольская инициатива — 2018» пользовался особым вниманием со стороны монгольских партнёров — его посетили президент и премьер-министр этой страны. Монгольское руководство приняло к сведению предложение генерального директора завода Виталия Гнатышена снизить пошлины на импорт и обещало рассмотреть такую возможность. В интервью ИА REGNUM лидер регионального отделения Партии Дела в Забайкалье рассказал о том, какие предложения он подготовил для своих избирателей.

Пресс-служба Партии Дела

Забайкальское отделение партии известного российского промышленника, совладельца завода «Ростсельмаш» Константина Бабкина вы возглавили не так давно. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили «пойти в политику»?

В соседнем Китае говорят, что путь в тысячу ли начинается с первого шага. Я производственник и привык ставить перед собой и своим коллективом достижимые цели, а сейчас пришло понимание того, что проблемы, возникшие перед нами, с позиции только промышленника не решить. Политика для меня — это возможность влияния на принимаемые решения, от которых напрямую зависит жизнь забайкальцев. Моя цель — добиться позитивных изменений в крае, поэтому я и выбрал Партию Дела, которая уже успешно работает в регионе. На постоянной основе оказывается помощь школам, детским садам, библиотекам, строятся детские площадки. Благодаря партии заработала программа по обновлению парка сельскохозяйственной техники. За последнее время в Забкрай поставлено более 60 сельхозмашин по специальным скидкам от заводов-производителей, в том числе и от «Ростсельмаша» — комбайны, сеялки, поливалки, тракторы. По договору с краевым министерством сельского хозяйства завод в 2018 году поставит местным сельскохозяйственным товаропроизводителям ещё 24 единицы техники: комбайны и универсальные косилки. Кроме того, «Ростсельмаш» предоставит покупателям дополнительную скидку до 10% на машины и запчасти.

Активная работа ведется и по другим направлениям сельскохозяйственного сектора. На базе Забайкальского аграрного института готовится к открытию специально оборудованный класс «Ростсельмаша». Идет работа по созданию на базе того же ЗабАИ сервисного центра по ремонту сложной сельхозтехники.

Если говорить об идеологии, то мне близок экономический и политический вектор, на который ориентирована Партия Дела. Особенно меня привлекает её тезис о том, что монополии должны служить народу, а не группе офшорных акционеров. Формирование цен и тарифов на газ, нефть, электричество, железные дороги, ЖКХ должно регулироваться государством. Все инвестиционные программы нужно контролировать. Необходим здоровый протекционизм: доступные дешевые кредиты и налоговые стимулы для своих производителей. Реализация этих ключевых моментов — вопрос исключительно политической воли.

Какие ближайшие задачи ставит перед собой региональное отделение партии? Насколько я понимаю, вы собираетесь принять участие в ближайших выборах?

Забайкалье для Партии Дела — не terra incognita, партия действует в крае не первый год. В 2016-м мы провели отличную кампанию в Ононском районе и взяли там второе место на муниципальных выборах, уступив только «Единой России». Сейчас в местном совете четыре депутата от Партии Дела. В течение двух лет партия помогает школам, детским садам, спортивным учреждениям, общественным и волонтерским организациям края. Естественно, эта работа будет продолжена. Ближайшие выборы в региональное Законодательное собрание, как я уже сказал, — это шанс для нас получить своих представителей в парламенте региона, чтобы добиваться реализации программных инициатив партии, направленных, прежде всего, на поддержку российского производства и сельского хозяйства.

Цель регионального отделения — объединить всю мощь забайкальского производственного и аграрного сектора в единую политическую силу и отстаивать интересы рабочих, крестьян на региональном уровне.

Предположим, что кандидаты от вашей партии станут депутатами Заксобрания. На какие проблемы края они обратят внимание в первую очередь и какие предпримут шаги?

Я уверен, что Партия Дела будет представлена в Законодательном собрании Забайкалья. Поверьте, это отнюдь не самонадеянность — мы видим поддержку по тем обращениям, которые постоянно поступают в наше отделение. Люди готовы встать под флаг нашей партии и поддержать её на выборах, поскольку они, трудящиеся в цехах и на селе, устали от бездействия представителей так называемых парламентских партий.

Основной головной болью, конечно же, являются постоянно растущие тарифы на тепло, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, которые давят на население, малый и средний бизнес. Для производственников цены на электроэнергию выросли за три года на 28%, уголь — на 25%, дизтопливо — на 26%, мазут, который мы на заводе используем для обжига кирпича, — на 78% (!). Посмотрите, что творится с ценами на ГСМ только за последний месяц: «АИ-92» вырос с 38,63 до 40,63 рубля, «АИ-95» — с 40,99 до 42,64, «АИ-98» — с 44,16 до 45,46, на дизельное цены выросли с 44,19 до 46,44.

Мы выступаем за жесткий контроль монополистов в плане тарифообразования. Каждый из нас должен четко понимать, как складывается тариф, почему он (в отличие от зарплат) постоянно растет. Сегодня же монополии абсолютно неконтролируемы, инвестиционные программы, которыми они прикрываются, никто не мониторит, не оценивает.

Далее — проблема миграции. В 2017 году регион покинули 6,3 тысячи человек, в то время как за аналогичный период 2016 года уехали 4,8 тысячи человек. И этот негативный показатель постоянно растет. По данным Забайкалкрайстата, за два месяца 2018 года население Забайкалья за счёт миграции сократилось на 1024 человека, что на 24 человека больше, чем за аналогичный период 2017-го. Если так пойдёт и дальше, то до 2025 года из региона сбегут ещё около 50 тысяч человек. Для нас уже стала нормой потеря 6−8 тысяч человек в год. И это люди активные, перспективные по возрасту и опыту, можно сказать, лучшие работники! Большинство переезжают в Бурятию, Иркутскую, Новосибирскую область, Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург. Основные причины миграции — общее снижение уровня жизни, отсутствие работы, низкий заработок, социальная незащищенность, криминализация. Одновременно с этим нужно понимать, что у нас есть ключевые системные проблемы, а именно — бюджетные отношения с федеральным центром, поскольку вертикаль выстроена так, что все налоги уходят в Москву. Если Минфин не выделяет денег, то благие начинания региональных властей заканчиваются провалом. Например, у нас на территории реализуется масштабный проект «Норникеля», располагается целый кластер Росатома. А что толку? Налоги уходят в центр, в местных бюджетах оседает не более 10%.

Партия Дела известна поддержкой сельского хозяйства и отечественного производства. В начале мая правительство приняло программу развития Забайкалья до 2024 года, в которой говорится о необходимости увеличить объемы производства сельхозпродукции. Что бы вы предложили предпринять для развития региональной промышленности и сельского хозяйства?

Мы не изобретаем велосипед. Инструменты и пути решения проблем известны и четко отражены в экономической программе Партии Дела. Необходимо сделать доступными и дешевыми кредиты. Вот вам пример из строительной отрасли: застройщикам если и дают кредит, то под 16% годовых минимум. Чтобы его взять, предприятию нужно показать не меньше 20% рентабельности. И это при том, что сегодня в строительстве рентабельность 3−4%. Процентная ставка уничтожает всё. В развитых странах Запада и Востока процент не превышает 5−6, а где-то и вовсе приближен к нулю.

Далее, как я уже говорил, — необходимо брать под жесткий контроль тарифообразование в сфере теплообеспечения, электроэнергии, ГСМ. Бесконтрольный рост тарифов по всем фронтам ставит на колени и власть, и предпринимателей, и просто каждого налогоплательщика. Работа с ресурсоснабжающими организациями — это задача региональных властей.

Кроме этого, необходимо увеличение дотаций (в том числе и на региональном уровне) сельскому хозяйству, что позволит местным производителям конкурировать на рынке. Также необходимо разработать систему поощрений для тех промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которые осуществляют долгосрочные инвестиции в отрасль.

Налоговые послабления и стимулирование — еще один инструмент для развития. Налогами задавливают всех, и промышленность, и сельское хозяйство здесь не исключение. Нужно снижать ставки НДС, социальных взносов и налога на прибыль для предприятий-производителей. Что касается налогов для населения, то я выступаю за прогрессивную шкалу. Чем меньше зарабатывает человек, тем меньше он платит налог или же вовсе не платит. Кстати, в программе Партии Дела указано, что снижение нагрузки почувствуют 99% россиян, и лишь менее 1% должны будут платить повышенный налог. А с этой, не самой бедной, части населения, заплатить не убудет.

Также в программе говорится о необходимости расширения отношений с Китаем — в частности, о создании «приграничного пространства совместного взаимовыгодного экономического развития». Как вы относитесь к такой интеграции?

Налаживание связей с соседями — это всегда хорошо, если при этом учитываются наши интересы. А чтобы развивать собственное производство, мы должны стремиться к тому, чтобы экспортировать уже готовую продукцию, а не сырьё.

Если говорить о конкретных проектах, то я их, скорее, приветствую. Так, создание нового пешеходного пункта пропуска «Забайкальск — Маньчжурия» позволит развить там туристическую инфраструктуру. Благодаря запланированному переводу на круглосуточный режим работы грузового направления автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» пропускная способность в этой точке вырастет до 300 тысяч человек в год. До 2020 года планируется реконструировать автомобильный пункт пропуска «Староцурухайтуйский». Это позволит и территорию опережающего развития в Краснокаменске сделать более привлекательной, и создать условия для освоения горнорудных месторождений юго-восточных районов, а также развить агропромышленный комплекс вдоль границы. Если, конечно, не будут разбазарены выделяемые на это 700 млн рублей. А зерновой железнодорожный терминал, который планируют построить в рамках проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай», обеспечит объём перевалки зерна до 8 млн тонн в год. В нём единовременно будет храниться до 80 тысяч тонн зерна.

Все эти и другие существующие проекты — замечательны, и если получится осуществить задуманное, то от этого выиграют все. Но, повторюсь, в приоритете должны быть наши интересы, запросы нашего населения, особенно если дело касается рабочих мест и экологии.

В прошлом году Забайкалье прорывалось в федеральную повестку новостями про протест предпринимателей против повышения налогов и тарифов. Какова сейчас ситуация с налоговым бременем в крае?

Я бы сформулировал жестче: это не налоговое бремя, а налоговый беспредел. Хуже, чем в Забайкалье, ситуации нет нигде. Читинские предприниматели и бизнесмены стонут под небывалым натиском налоговых инспекций. Вроде бы на дворе 2018 год, а такое ощущение, что «лихие девяностые». Поэтому многие перерегистрируют свой бизнес в других регионах, продолжая работать в Чите. А деньги, таким образом, из края уходят. Доходная часть бюджета за счет бегства предпринимателей стремительно сокращается, поскольку падает собираемость по налогу на прибыль. И счёт тут идёт на миллиарды рублей.

Кстати, после митингов и обращений власти Читы снизили ставку налога на имущество до 0,5%, но… с поэтапным повышением до 2%! А предприниматели требовали снижения налога до 0,1% без повышения. Так что каких-либо послаблений у нас не намечается.