Екатеринбург, 13 июня, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Первый матч чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге соберёт порядка 8 тыс. болельщиков из Уругвая и Египта. Об этом 13 июня сообщил журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт.

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Большинство болельщиков будут из Уругвая, порядка 6 тыс. Отметим, часть представителей этих стран уже прибыла в Екатеринбург. По словам гостей, единственное, что их смущает, — это малоснежное уральское лето. В целом иностранные болельщики довольны гостеприимством уральцев.

Напомним, ЧМ-2018 будет открыт 14 июня. Продлится до 15 июля. 15 июня в Екатеринбурге на главном стадионе сыграют сборные Уругвая и Египта.

Сборная Египта днём прибыла в Екатеринбург. Вместе с командой прилетел Мохамед Салах — один из лучших бомбардиров планеты. Сборную Уругвая ждут 14 июня.