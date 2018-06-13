Москва, 13 июня, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по росту экономики России в 2018—2019 годах, говорится в распространённом 13 июня пресс-релизе агентства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Прогноз роста ВВП России в 2018 году понижен с ожидавшихся в марте 2% до 1,8%, в 2019 году — с 2% до 1,9%.

Агентство ожидает инфляции в России по итогам 2018 года — на уровне 3,5%, по итогам 2019 года — 4,5%. Согласно оценкам Минэкономразвития, данный показатель должен составить 2,7% — 3,2%.

Как отмечается в комментарии, аналитики Fitch ожидают, что в России «положительный эффект от более высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе будет смягчен разумной фискальной политикой и валютным вмешательством Минфина, направленным на повышение стабильности реального валютного курса».